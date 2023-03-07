Риэлторам определяют ответственность

Риэлторов нельзя штрафовать за срыв сделки, впрочем, вернуть аванс в случае неудавшейся продажи квартиры им придется — такое решение принял Первый кассационный суд общей юрисдикции, который рассматривал дело жительницы Белгорода. Некоторое время назад она заключила с агентом по недвижимости договор о бронировании жилья, задаток составил 100 тыс. руб. и полагался продавцу, но посредник заявил, что сумма будет предоплатой за его собственные услуги. Но приобрести квартиру женщине в итоге не удалось, на подписание договора она не пришла из-за болезни. В итоге собственник помещения посчитал это срывом сделки, выставил квартиру на продажу повторно и уже по более высокой цене, а задаток риелтор не вернул.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Действия коллеги удивляют вице-президента Российской гильдии риэлторов Константина Апрелева: «Когда вносятся аванс и задаток, то они предназначаются не посреднику, а продавцу. Заключается соответствующее соглашение. При этом в документе фиксируется срок выхода на сделку, ее стоимость, описание объекта. Дальше этот задаток, согласно закону, возвращается покупателю в двойном размере, если, например, продавец отказался от продажи. Но эти деньги к нему не вернутся, если сделка сорвана по его вине.

В данном случае клиентка риэлтора заболела, это уважительная причина. В данном случае человек просто не мог выйти на сделку. Обычно в таких ситуациях стороны договариваются, друг друга как-то предупреждают. Для этого в сделке и находится риэлтор, он должен был скоординировать действия всех сторон, предупредить о том, что кто-то заболел и не может выйти на сделку».

Такого же мнения придерживалась пострадавшая, которая потребовала от посредника не только вернуть сумму задатка, но и возместить моральный вред, выплатить неустойку и штраф. Суд первой инстанции встал на сторону женщины, однако в апелляции и кассации пришли к выводу, что ничего, кроме получения аванса обратно, жительнице Белгорода не полагается.

Что это решение означает для других клиентов риэлторов? Собеседники “Ъ FM” отмечают, что теперь, даже если по вине агента покупатель квартиры не заключит сделку и упустит другие выгодные предложения, рассчитывать на компенсацию будет сложно. Но шанс добиться выплат остается, подчеркнул управляющий партнер адвокатского бюро Asterisk Владимир Хантимиров:

«Риэлтор оказывает услугу, он не является продавцом. И по-хорошему с ним нужно заключить договор об оказании услуг и предусмотреть, например, там комиссию. Такого документа в этом деле нет. По сути, было заключено соглашение передачи задатка за квартиру, который лишь обеспечивает гарантию получения комиссии со стороны риэлтора, так как он заранее получает часть своей комиссии либо полный ее объем.

Раз договора не было, значит, здесь и не применим закон о защите прав потребителя. У юридической неграмотности тоже бывают соответствующие последствия. Но в данном случае можно, например, предъявлять требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами. Они рассчитываются по ставке рефинансирования, по ключевой ставке ЦБ. Не надо их путать с неустойкой и штрафами по закону о защите прав потребителей. Плюс можно попробовать взыскать и затраты на судебные издержки».

Решение суда, как отмечают юристы, скорее всего, сократит долю сделок, которые будут заключаться с авансом. Похожим образом с рынка исчезли неустойки, которые риэлторы в свое время требовали за расторжение контракта. Верховный суд запретил агентам по недвижимости взымать деньги, если они не смогли доказать финансовых потерь или расходов.

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