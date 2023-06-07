Нижегородские ученые создали прибор для анализа тканей человека через оптическое излучение

Ученые Института прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН, Нижний Новгород) разработали прибор, который способен анализировать ткани человека при помощи оптического излучения. Об этом сообщили в пресс-службе исследовательского центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИПФ РАН Фото: ИПФ РАН

Сначала на биологические ткани подается излучение, затем аппарат регистрирует свет, который ткань рассеивает обратно. Основные группы молекул ткани имеют уникальные спектры поглощения, поэтому ученые могут определить состояние тканей по характеру отраженного излучения. Эти данные важны для исследований в области онкологии, трансплантологии, дерматологии.

Среди подобных приборов разработку ИПФ РАН выделяют две особенности: самокалибровка и широкий диапазон измерений (460-1030 нм). Такие функции повышают точность получаемых данных и увеличивают область применения аппарата.

Елена Ковалева