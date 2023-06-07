Бывший вице-премьер Крыма получил условный срок за мошенничество с деньгами ФЦП

Бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова и экс-главу министерства строительства республики Михаила Храмова, обвиняемых в крупном мошенничестве со средствами ФЦП (федеральная целевая программа), приговорили к условным срокам и штрафам, сообщили «Ъ» в пресс-службе центрального районного суда Симферополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Кабанов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Евгений Кабанов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Решением суда Евгений Кабанов получил четыре года условно со штрафом 200 тыс. руб. Михаила Храмова приговорили к трем годам условно со штрафом 150 тыс. руб. Также им обоим назначили испытательный срок — два года.

Директор подрядной организации Роман Журавлев был осужден на три года со штрафом 150 тыс. руб.

Вице-премьер РК Евгений Кабанов и министр строительства региона Михаил Храмов были уволены из правительства Крыма и позже задержаны осенью 2021 года. Чиновники стали фигурантами уголовного разбирательства о крупном мошенничестве с бюджетными средствами (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, они похитили из бюджета 57,5 млн руб., выделенных на строительство Ивановского водозабора, при общей стоимости контракта 164 млн руб.

Позже Верховный суд Крыма изменил им меру пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест.

Александр Дремлюгин, Симферополь