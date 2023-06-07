При пожаре в квартире на Ленинском проспекте Москвы погиб ребенок

Мальчик 2016-го года рождения погиб во время пожара в квартире на шестом этаже дома на Ленинском проспекте Москвы, сообщила столичная прокуратура в Telegram. По информации «Звезды» в результате инцидента пострадали четыре человека.

«Гагаринская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также принятие по результатам доследственной проверки, проводимой по данному факту, процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела»,— говорится в заявлении прокуратуры.

По данным «РЕН ТВ», в квартире в момент пожара находились восемь человек, в том числе пять детей. Четверых выживших детей и двух взрослых доставили в больницу. Двое отказались от госпитализации.

Эрдни Кагалтынов