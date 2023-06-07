Еще поклеще

С января по апрель 2023 года российские медицинские организации израсходовали 3,1 млн доз вакцин от энцефалита. Это на 51% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом “Ъ” сообщила национальная система маркировки товаров «Честный знак». В Роспотребнадзоре подтверждают рост спроса, но не такой значительный — по данным санитарного ведомства, привились 2,6 млн человек, тогда как в прошлом году число вакцинированных к июню приблизилось к 2,2 млн. Эксперты объясняют тенденцию тем, что граждане, скорее всего, пропустили ревакцинацию от клещевого энцефалита в пандемийные годы и делают это сейчас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Эксперты национальной системы маркировки товаров «Честный знак» проанализировали данные «выбытия» (речь может идти как об использовании по назначению, так и об утрате) вакцины против клещевого энцефалита из медучреждений в период с января по апрель 2023 года. Оказалось, что в России за это время использовали более 3,1 млн доз препаратов от энцефалита. Это на 51% выше, чем за те же месяцы прошлого года — тогда было истрачено 2,1 млн доз вакцин.

Лидером по объемам вакцинации от клещевого энцефалита в период с января по апрель, по данным аналитиков «Честного знака», стала Республика Тыва — на 10 тыс. жителей там пришлось 1115 доз вакцины. На втором месте Вологодская область (1077 доз), на третьем Республика Хакасия (1030 доз). Далее следуют Кемеровская (853 дозы) и Тюменская (851 доза) области. В топ-10 также вошли Удмуртия, Новосибирская область, Алтай, Бурятия и Пермский край.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань подтверждает рост спроса на вакцину, хотя и не такой значительный. По данным надзорной службы, от клещевого энцефалита привито 2,6 млн человек. Год назад за этот же период прививку получили 2,2 млн человек. Отметим, что в отличие от «Честного знака» Роспотребнадзор считает именно число привитых, причем это может быть как первичная вакцинация (три дозы), так и ревакцинация (одна доза).

Госпожа Карань отмечает, что в России эндемичными по клещевому энцефалиту являются 47 субъектов. Самая высокая заболеваемость в 2022 году регистрировалась в Республике Тыва: 17,78 случая на 100 тыс. населения, следом идет Кировская область — 12,07 на 100 тыс. и Красноярский край — 8,76 на 100 тыс. В среднем по РФ — 1,34 на 100 тыс. населения.

При этом в последнее десятилетие в России фиксируется тенденция на снижение ежегодного числа регистрируемых случаев клещевого энцефалита. «Таким образом, рост числа вакцинированных не связан с ростом заболеваемости или с возросшими туристическими потоками на территории наиболее высокого риска инфицирования вирусом клещевого энцефалита,— продолжает Людмила Карань.— По-прежнему наиболее популярными туристическими направлениями являются Москва, Санкт-Петербург, южные регионы РФ, где заболеваемость клещевым энцефалитом или не регистрируется вовсе, или достаточно низкая. Не изменилась и политика вакцинации на эндемичных территориях: на большинстве из них за счет бюджетных средств территорий прививаются дети и лица, находящиеся в категории риска. Поэтому наиболее вероятная причина роста числа вакцинированных — это кампании по вакцинации, информация о которых активно распространяется в СМИ». Госпожа Карань подчеркивает, что способствовали повышению интереса к прививке просветительская работа органов Роспотребнадзора и медорганизаций. Она указывает, что последние несколько лет приоритетной была вакцинация от коронавируса, а совместить прививки по эпидпоказаниям не всегда просто: «Предполагаю, что ряд людей пропустили ревакцинацию от клещевого энцефалита в пандемийные годы и делают это в 2022 и 2023 годах».

Инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Татьяна Когут подтверждает, что за два года пандемии «просели» все вакцинальные программы: люди прививались от ковида. Когда ситуация с коронавирусом «выровнялась», россияне вернулись к плановым прививкам: «Возможно, это совпало еще и с наступлением срока ревакцинации: вакцину от энцефалита вводят раз в три года, и как раз через три года с момента начала пандемии увеличился контингент людей, подлежащих вакцинации и ревакцинации от энцефалита».

Госпожа Когут напоминает, что энцефалит относится к категории природно-очаговых заболеваний и встречается в Сибири, на Урале, Дальнем Востоке, Поволжье. Связано это с распространением здесь переносчиков — иксодовых клещей. Спрос на вакцину вырос как раз в тех регионах, которые традиционно являются эндемичными. «Также важно вакцинироваться тем, кто посещает названные регионы, например школьникам, приезжающим на каникулы в детские лагеря, людям, приезжающим в турпоходы»,— продолжает Татьяна Когут.

В России есть и отечественные, и зарегистрированные зарубежные вакцины. Вакцинация возможна уже с одного года жизни, схема предполагает трехкратное введение препарата с ревакцинацией — однократное введение каждые три года. Вакцины взаимозаменяемые, то есть второй укол может быть сделан другим препаратом в ситуации, если, например, первый недоступен. Татьяна Когут отмечает, что вакцинация от клещевого энцефалита, по известным данным, защищает в 95% случаев, но не отменяет все остальные меры индивидуальной защиты от клещей: использование репеллентов, само- и взаимоосмотры после прогулок по лесу, поездок в эндемичные территории.

Наталья Костарнова