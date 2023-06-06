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Коммерсантъ FM
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Саудовский клуб «Аль-Иттихад» объявил о переходе Бензема

Саудовский клуб «Аль-Иттихад», выступающий в Про-лиге, объявил о переходе 35-летнего французского нападающего Карима Бензема. Об этом клуб написал в Twitter.

Фото: Juan Medina/File Photo, Reuters

Фото: Juan Medina/File Photo, Reuters

«Бензема уже здесь»,— говорится в сообщении.

Ранее об уходе француза после окончания сезона объявил испанский клуб «Реал». Карим Бензема играл за него с 2009 года. СМИ сообщали, что «Аль-Иттихад» предложил футболисту двухлетний контракт на €200 млн.

Бензема четырежды назван футболистом года во Франции: в 2011, 2012, 2014 и 2021 годах. В 2022 году стал обладателем «Золотого мяча» по версии France Football.

О том, как саудовские клубы скупают звезд, читайте в публикации «Ъ FM» «Шейхи из Саудовской Аравии не размениваются по мелочам».

Мария Федотова

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