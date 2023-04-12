«Патриот» поступает в продажу

Sminex Алексея Тулупова, не успев выкупить «Интеко», решил избавиться от части ее активов. Компания намерена продать весь бизнес «Патриота», на базе которого основательница «Интеко» Елена Батурина пыталась создать крупного регионального игрока рынка недвижимости. Московским девелоперам не всегда удается выдерживать конкуренцию вне столицы, где сильны позиции локальных компаний, объясняют эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

О том, что Sminex решил продать компанию «Патриот», строящую жилье в Ростове-на-Дону, рассказал источник “Ъ” на рынке. Этот актив достался девелоперу в конце 2022 года по итогам сделки по покупке за 38 млрд руб. у банка «Траст» бизнеса «Интеко». Собеседник “Ъ” уточняет, что на следующей неделе запланировано road-show «Патриота» для потенциальных покупателей. Информацию о продаже «Патриота» “Ъ” подтвердил директор по продажам «Sminex-Интеко» Иван Обухов.

Бывшая владелица «Интеко» Елена Батурина еще в 2010 года намеревалась на базе «Патриота» создать СП с ВЭБ.РФ по строительству в регионах массового жилья (см. “Ъ” от 19 мая 2010 года). Но год спустя она продала весь свой девелоперский бизнес тогдашнему владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову, и идея с созданием СП отпала. В 2018 году контроль над «Интеко» получил банк «Траст» в рамках реструктуризации долгов Бинбанка.

По словам господина Обухова, «Sminex-Интеко» намерен реализовать активы «Патриота» единым лотом за 3 млрд руб. В сделку войдут 100 га у Ростовского моря, жилые комплексы «5-й элемент» и «Левенцовка Парк» в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону, где сейчас строится 300 тыс. кв. м. Также будет продан входящий в «Патриот» комбинат крупнопанельного домостроения (ККПД), мощности которого позволяют выпускать железобетонные изделия для строительства 140 тыс. кв. м жилья в год, проектный институт ЮРНИиПИГ и «Патриот-Сервис», управляющий 1,37 млн кв. м построенного жилья. В «Sminex-Интеко» утверждают, что с учетом перспективных площадок плановая выручка ростовского девелоперского бизнеса «Интеко» в ближайшие пять лет может достичь 45 млрд руб.

Партнер «Технологии доверия» (бывшая PwC) Андрей Тонконогов называет запрашиваемую сумму «адекватной рынку региона» с учетом маржинальности строительства жилья в Ростовской области в 5–10%. Это заметно ниже, чем в Москве, где сделка с аналогичными параметрами оказалась бы значительно дороже. Кроме того, за потенциальным покупателем сохранится обязательство достроить ранее начатые «Патриотом» жилые проекты, что также потребует определенных затрат, добавляет эксперт.

Продажа ростовского бизнеса вполне укладывается в стратегию «Sminex-Интеко», которая ориентирована на строительство в Москве жилья высокого ценового сегмента, считает партнер NF Group Ольга Широкова. При этом она называет ростовский рынок капиталоемким. По данным «Наш.Дом.РФ», сейчас в регионе строится 2,44 млн кв. м жилья, а средние цены в новостройках, по подсчетам «ЦИАН. Аналитики», за 2022 год выросли на 10%, до 122 тыс. руб. за 1 кв. м.

По мнению госпожи Широковой, потенциальными покупателями «Патриота» могут стать входящие в топ-5 регионального рынка застройщики, которые за счет активов «Патриота» смогут нарастить свои производственные мощности. По данным «Наш.Дом.РФ», крупными застройщиками жилья в области являются МСК с долей 20,6%, «Югстройинвест» (12,17%) и «СМУ-1 Ростов» (7,2%). В этих компаниях на запрос “Ъ” не ответили.

Sminex покупал «Интеко» ради ее девяти площадок в Москве, где можно построить 1,4 млн кв. м, и во время переговоров с «Трастом» пытался отказаться от внесения в сделку по «Интеко» «Патриота», подтверждает источник “Ъ”, знакомый с ситуацией. По его словам, для развития бизнеса в Ростове-на-Дону Sminex потребовалось бы усилить региональную команду для получения разрешений на застройку еще не освоенных площадок. Московские застройщики не всегда могут успешно работать на региональных рынках, соглашается вице-президент фонда «Институт экономики города» Татьяна Полиди: «В ряде регионов высокая конкуренция со стороны местных игроков».

Халиль Аминов, Александра Мерцалова