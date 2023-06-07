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RBI выпекает общественное пространство

Левашовский хлебозавод готов к запуску

Группа RBI завершила реконструкцию комплекса зданий бывшего Левашовского хлебозавода на Петроградской стороне. С 10 июня на Барочной, 4, откроется новый культурный центр. Инвестиции в реконструкцию памятника конструктивизма составили 1,32 млрд рублей. Эксперты говорят, что соседство общественного пространства с жильем (на соседнем участке RBI построил комплекс Futurist) стимулирует реализацию недвижимости и становится общегородским трендом.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Общая площадь хлебозавода составляет около 7 тыс. кв. м. Под офисы отдано 4,5 тыс. кв. м, большую их часть займет офис RBI, также часть помещений будет сдана в аренду.

По словам президента RBI Эдуарда Тиктинского, также в составе комплекса будет открыт ресторан на 400 кв. м. Кто будет управлять рестораном, президент RBI не сообщил.

Под культурное пространство отдано 1 тыс. кв. м, оно разместится в здании бывшей котельной. Многофункциональным залом «Творческая котельная» будет управлять «Школа Masters», основателем которой является Полина Бондарева (дочь бывшего главы Счетной палаты Алексея Кудрина.— «Ъ-СПб»). В пространстве будут проходить театрализованные постановки, кинопоказы, лекции, дискуссии, концерты, выставки.

Первая линия Левашовского хлебозавода была запущена в 1933 году. До 2010 года хлебозавод работал под вывеской «Дарница». В 2012 году комплекс получил статус регионального объекта культурного наследия. RBI приобрела здание Левашовского завода вместе с охранными обязательствами и территорию рядом с ним в 2016 году. Девелопер здесь уже построил ЖК бизнес-класса Futurist на 199 квартир.

Эксперты обращают внимание, что создание общественных пространств при жилых проектах становится трендом. Застройщики продумывают создание и наполнение общественных пространств уже при планировании строительства жилых комплексов, отмечает директор департамента недвижимости группы ЦДС Сергей Терентьев.

«Общественные пространства при строительстве жилых комплексов уже несколько лет стали нормой — прежде всего, это запрос покупателей. Потенциальные жители приобретают не просто квадратные метры, а комфорт и наличие "третьего места" — важное условие»,— считает Виталий Бахарев, директор ГК «Альфа Фаберже». Сергей Терентьев добавляет: «Времена, когда дом был крепостью, прошли, сегодня люди стремятся общаться, проводить больше времени вне стен квартиры, общаться с соседями — например, очень популярны совместные занятия спортом прямо во дворе, а для этого необходимы комфортные условия».

Такие объекты, как обновленный Левашовский хлебозавод, по мнению управляющего партнера Fizika Development Александра Кравцова, не всегда направлены на продажу или извлечение прибыли, а часто помогают сделать место известным. «Во многом это урбанистический и имиджевый аспект, который еще и помогает интегрировать в городскую среду новые смыслы: образовательные, культурные, гастрономические»,— подчеркивает господин Кравцов. Он добавляет, что Fizika Development также создает общественные пространства в составе собственных объектов. «В отреставрированном объекте элитных апартаментов в центре, на Галерной улице, в бывшем особняке Исаака Утина, откроется общественное пространство Михаила Шемякина, организованное по принципу светских салонов начала XX столетия, а также ресторан с всесезонной террасой»,— рассказывает Александр Кравцов.

Надежда Ярмула, Валерий Грибанов

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