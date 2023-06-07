Артист больших и малых сроков

Бутырский райсуд Москвы вынес приговор по делу бывшего артиста Владимира Сынгаевского, признав его виновным в особо крупном мошенничестве. Как установил суд, вместе с девятью сообщниками он незаконно завладел тремя квартирами умерших граждан, которые впоследствии были перепроданы, а выручка, 19 млн руб., поделена между сообщниками. Ранее представителям потерпевших дважды удавалось вернуть дело на пересмотр на том основании, что аферистам не были предъявлены дополнительные обвинения в кражах из квартир. Господин Сынгаевский и на этот раз избежал дополнительного обвинения, а пятилетний срок, который ему назначили, уже отбыл в СИЗО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Сынгаевский

Фото: Алексей Герасимов, Коммерсантъ Владимир Сынгаевский

Фото: Алексей Герасимов, Коммерсантъ

Несмотря на то что накануне в прениях сторон для него запросили 12 лет строгого режима, подсудимый Сынгаевский явился на приговор в приподнятом настроении. И он не ошибся — признав его виновным в особо крупном мошенничестве и покушении на такое же преступление (ч. 4 ст. 159 и ст. 30 УК РФ), суд назначил пять лет общего режима. Поскольку данный срок бывший артист уже отбыл, находясь под следствием и судами в СИЗО, брать под стражу его не стали. Кстати, к пятилетнему сроку Владимир Сынгаевский был приговорен и по итогам рассмотрения его дела в первый раз.

Тогда, как и сейчас, его признали виновным в трех эпизодах мошенничества с квартирами умерших граждан. Все они относятся к 2018–2019 годам, когда, по данным следствия, и действовала в Москве преступная группа во главе с бывшим артистом.

Как было установлено в суде, аферы совершались примерно по одной схеме. Имея связи в государственных органах, злоумышленники узнавали адреса умерших пенсионеров, после чего подделывали от их имени завещания. Затем их предоставляли нотариусу, который оформлял недвижимость в наследство одному из участников ОПГ. Впоследствии жилье регистрировалось и продавалось. Так мошенники провернули аферы с квартирами на улицах Милашенкова, Аргуновской и Полярной.

А в мае 2019 года обвиняемые, используя паспорт умершего незадолго до этого мужчины, оформили нотариальную доверенность на право распоряжения его вкладом, похитив со счета более 2 млн руб. Снять 1 млн руб. с другого счета, используя очередную доверенность, у них не получилось, поскольку к тому времени вклад уже был закрыт. Этот эпизод в их деле стал покушением на мошенничество.

Вскоре после возбуждения уголовного дела в феврале 2020 года господин Сынгаевский полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, в рамках которого помог выйти на своих сообщников. Его дело суд рассмотрел в особом порядке, назначив фигуранту помимо небольшого срока еще и штраф в размере 1 млн руб.

Родственники умерших, признанные потерпевшими по уголовному делу, обжаловали приговор в Мосгорсуде. Они указывали, что у владельцев квартир были похищены личные вещи, а следствие не стало возбуждать дела о кражах (ст. 158 УК). К тому же, по их данным, сами смерти потерпевших выглядели подозрительными. Например, люди погибали от отравления спиртным, которое прежде не употребляли.

Городской суд дважды отменял приговоры, вынесенные Владимиру Сынгаевскому, возвращая материалы в прокуратуру, а она — в органы предварительного следствия. Так бывший актер и отбыл наказание — в декабре 2022 года его освободили из-под стражи.

Свою причастность к дополнительным эпизодам господин Сынгаевский отрицает. Дело же его бывших сообщников рассматривается в Бутырском суде.

Следует отметить, что Владимир Сынгаевский являлся профессиональным спортсменом, а уже благодаря тяжелой атлетике и борьбе попал в кино. В 1979 году исполнил главную роль — тяжелоатлета Владимира Кроля — в спортивной драме Леонида Мартынюка «Железные игры». Также сыграл в эпизодах таких фильмов, как «Покровские ворота», «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Не бойся, я с тобой».

Алексей Соковнин