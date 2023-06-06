В Армавире построят за 800 млн рублей завод по производству стеклянной посуды

В Армавире построят завод по производству стеклянной посуды. Предприятие «Горница» планирует инвестировать в него 800 млн руб. Четверть из них предоставят по программе «Импортозамещение» со ставкой 0,1% годовых, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«На первом этапе предприятие планирует выпускать крышки из боросиликатного жаропрочного стекла. На сегодняшний день доля импорта такой продукции превышает 50 процентов на российском рынке»,— отметил министр промышленной политики Кубани Дмитрий Хмелько.

«Горница» производит литую алюминиевую посуду. На производстве полного цикла ежемесячно выпускают до 200 тыс. единиц продукции. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Горница» зарегистрировано в Армавире в 2015 году. Владельцем компании является Сергей Щерба. В 2022 году выручка предприятия составила 975,5 млн руб., чистая прибыль — 128,2 млн руб.

Экспертный совет Фонда развития промышленности Кубани также одобрил заявку краснодарскому производителю обуви «РПТ». Ему предоставят более 84 млн руб. на покупку промышленного оборудования и сырья. Еще один производитель обуви «Аркадия» за счет займа в 5 млн руб. закупит сырье и материалы для выпуска готовой продукции.

Курганинское предприятие «Профф-Сталь» за такую же сумму проведет техническое переоснащение производства строительного профиля и комплектующих. Тимашевский кондитерский комбинат «Кубань» благодаря почти 30 млн руб. займа модернизирует технологическую линию по производству печенья длительного хранения.

Татьяна Ручкина

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