Банкрот не держит оборону

Прокуратура Москвы не смогла добиться в суде ареста активов ООО «Меркас», купившего два года назад новосибирский оборонный завод «Сибсельмаш». Однако это частично удалось сделать АО «НПО „Курганприбор“», конкурировавшему с «Меркасом» на банкротных торгах. По его ходатайству суд запретил управлению Росреестра по Новосибирской области регистрировать переход прав собственности на имущество завода. Такую обеспечительную меру арбитражный суд принял в рамках иска «Курганприбора» о признании сделки о продаже «Сибсельмаша» «Меркасу» незаконной. Мотивы прокуратуры были другими — проверка надзорного ведомства выявила признаки мошенничества в действиях руководства нового собственника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Производитель оружия и боеприпасов «Курганприбор» оспаривает сделку по продаже активов «Сибсельмаша» компании «Меркас»

Фото: Татьяна Кравченко, Коммерсантъ Производитель оружия и боеприпасов «Курганприбор» оспаривает сделку по продаже активов «Сибсельмаша» компании «Меркас»

Фото: Татьяна Кравченко, Коммерсантъ

Арбитражный суд Новосибирской области по ходатайству АО «НПО „Курганприбор“» запретил региональному управлению Рос­реестра регистрировать сделки по переходу прав на имущество завода «Сибсельмаш». В список попали производственные, административно-бытовые и складские помещения, земельный участок площадью около 10,8 га, здания котельной, поликлиники, столовых и другие. Это решение принято в качестве обеспечительной меры по иску «Курганприбора», в котором компания просит пересмотреть определение от 18 декабря 2020 года по новым обстоятельствам. Ранее суд отказал компании в признании недействительными результатов закрытых торгов по продаже имущества «Сибсельмаша», на которых «Курганприбор» проиграл московскому ООО «Меркас».

ОАО «НПО „Сибсельмаш“» находится в процедуре банкротства с 2011 года, конкурсное производство введено в 2021 году, на тот момент в реестр требований кредиторов был включен 1 млрд руб. 100% в компании принадлежат госкорпорации «Ростех». Завод включен в перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса. Ранее он производил сельскохозяйственную технику, горно-шахтное оборудование и технологические части для артиллерийского выстрела. Осенью 2017 года все имущество завода оценивалось в 3,5 млрд руб., однако год спустя независимый оценщик с учетом износа и амортизации почти вдвое снизил рыночную стоимость. Впервые имущественный комплекс, включающий недвижимость, права требования и патенты, был выставлен на торги в 2019 году за 1,85 млрд руб., они дважды не состоялись из-за отсутствия заявок. В итоге имущество завода было продано в порядке публичного предложения. Признанный победителем два года назад «Меркас» предложил за актив 505 млн руб., второй участник — производитель оружия и боеприпасов АО «НПО „Курганприбор“» — 501,5 млн руб.

В юротделе «Курганприбора» отказались сообщить „Ъ-Сибирь“, о каких именно новых обстоятельствах идет речь в иске. В «Меркасе» получить комментарий не удалось. Между тем в арбитражных судах рассматривается еще несколько обособленных споров, которые могут повлиять на ход банкротного дела «Сибсельмаша». Так, в марте Минпромторг РФ инициировал расторжение договора купли-продажи завода «Меркасу» в связи с «существенными нарушениями» условий сделки, в том числе условия по сохранению целевого назначения и гособоронзаказа. Это арбитражное дело еще рассматривается судом. В «Меркасе» тогда пояснили „Ъ-Сибирь“, что «Сибсельмаш» не выполняет гособоронзаказ с 1992 года, а мобилизационное задание с него было снято в полном объеме письмом Минпромторга РФ от 13 декабря 2013 года.

В материалах другого арбитражного спора в московском арбитраже по иску одного из кредиторов «Сибсельмаша», который оспаривает сделку, прозвучала позиция прокуратуры Москвы, привлеченной в дело «в целях обеспечения законности». Надзорное ведомство ходатайствовало об аресте всего движимого и недвижимого имущества «Меркаса», а также уже проданных им активов завода, владельцами которых сейчас являются новосибирские ООО «НТПЗ» (принадлежит владельцу группы компаний «Феррум» Андрею Соседко) и ООО «Актив». Свое требование прокуратура объяснила в суде выявленными в ходе проверки признаками мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и создания компании через подставных лиц (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). Материалы проверки в апреле были переданы в МВД для решения вопроса о возбуждении уголовных дел в отношении руководства «Меркаса» и «иных не­установленных лиц». «Завершая реализацию преступного умысла, в нарушение условий договора, ООО „Меркас“ более 20% имущественного комплекса продано третьим лицам, не обладающим производственными мощностями и трудовыми ресурсами для исполнения обязательств в рамках государственного оборонного заказа. Кроме того, в период нахождения вышеуказанного имущества в собственности ООО „Меркас“ часть объектов недвижимости промышленного назначения уничтожена»,— цитирует суд представителя прокуратуры. В прокуратуре также полагают, что в Минпромторге РФ были «представлены фальсифицированные документы» для получения лицензии, необходимой «Меркасу» для участия в торгах по продаже имущества «Сибсельмаша».

В аресте имущества «Меркаса» арбитраж надзорному ведомству отказал, указав, что «вопрос о расторжении соглашения и договора купли-продажи подлежит рассмотрению в рамках дела о банкротстве „Сибсельмаша“ по заявлению федерального органа исполнительной власти».

Результаты рассмотрения иска Минпромторга РФ и материалы прокуратуры Москвы, по мнению юристов, могли бы повлиять на ход рассмотрения заявления «Курганприбора», но не на этом этапе. «На мой взгляд, указанные обстоятельства не являются основанием для пересмотра судебного акта. Такими обстоятельствами могут быть решение суда или приговор, а не указание прокуратуры о наличии признаков мошенничества. В противном случае нарушалась бы стабильность гражданского оборота и обязательность судебного акта, поскольку при любом обращении в суд можно было бы пересмотреть судебный акт. Другое дело, если в результате расследования уголовного дела будет вынесен приговор»,— пояснил руководитель офиса юрфирмы «Арбитраж.ру» Артем Комсюков.

Старший юрист ProLegals Ольга Жукова также предположила, что рассмотрение иска «Курганприбора» может быть приостановлено до принятия итогового судебного акта по иску Минпромторга и приговора в случае возбуждения уголовного дела. Она добавила, что в случае расторжения договора с ООО «Меркас» имущество «Сибсельмаша» будет передано в федеральную собственность и при наличии нарушений при проведении торгов они могут быть проведены заново.

Дарья Решетникова