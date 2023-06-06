Анапский детский лагерь «Родник» признан банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом ООО Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Родник». Информация об этом опубликован в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алена Селезнева Фото: Алена Селезнева

В отношении компании введена процедура конкурсного производства сроком на 6 месяцев. Арбитражным управляющим назначен Виталий Нерезов. Ближайший отчет конкурсного управляющего будет опубликован 26 октября 2023 года.

Иск о банкротстве к компании был подан АО «Райффайзенбанк» в марте 2022 года. Сумма основного долга 61,1 млн руб. Проценты за пользование кредитом составили 3,1 млн руб., размер неустойки — 16 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО ДСОЛ «Родник» зарегистрировано в 2012 году в селе Сукко. Директором является Александр Корнев. Бенефициар — Татьяна Рудник. Основной вид деятельности — работа санаторно-курортных организаций. Выручка в 2022 году составила 11,5 млн руб. Чистая прибыль в 2022 году — 8,4 млн. В 2021 году убыток общества составил 4 млн руб.

Олег Исаев

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