Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Тоттенхем» нашел тренера издалека

Он назначил наставником австралийца Анге Постекоглу

В списке тренеров ведущих клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) появился очень любопытный персонаж. Проваливший сезон «Тоттенхем» решил назначить на пост наставника Анге Постекоглу. Он станет первым австралийцем, которому доверили команду высшего английского дивизиона. Репутацию эффективного специалиста и хоть какую-то известность Постекоглу заработал только в последние годы благодаря работе с шотландским «Селтиком».

Последние два сезона Анге Постекоглу возглавлял шотландский «Селтик», с которым выиграл пять трофеев, в том числе дважды — золото национального чемпионата

Последние два сезона Анге Постекоглу возглавлял шотландский «Селтик», с которым выиграл пять трофеев, в том числе дважды — золото национального чемпионата

Фото: Craig Foy / SNS Group / Getty Images

Последние два сезона Анге Постекоглу возглавлял шотландский «Селтик», с которым выиграл пять трофеев, в том числе дважды — золото национального чемпионата

Фото: Craig Foy / SNS Group / Getty Images

«Тоттенхем» объявил о назначении на пост главного тренера 57-летнего Анге Постекоглу. С Постекоглу подписан контракт сроком на четыре года. С его предшественником — знаменитым итальянцем Антонио Конте — лондонцы, провалившие сезон (в чемпионате страны они финишировали восьмыми, вне «зоны еврокубков»), расстались еще в марте, после чего командой в статусе исполняющих обязанности наставников руководили Кристиан Стеллини и Райан Мейсон. Председатель совета директоров «Тоттенхема» Дэниел Леви, комментируя появление Постекоглу, сказал, что он надеется, что тот принесет в команду «позитивный настрой» и поставит ей «быстрый, атакующий» футбол.

Речь идет об очень любопытном кадровом решении.

Анге Постекоглу — первый австралиец, которому доверили клуб АПЛ

Причем сразу клуб, который входит в список ее грандов, пусть до сих пор лондонцы не добывали ценнейших призов. Но дело не в этом, а в том, что он является довольно загадочной фигурой.

Постекоглу всю карьеру игрока провел в 1980–1990-х годах в родной Австралии, то есть, по сути, на задворках мирового футбола. Правда, ему повезло, что тренером его команды «Саут Мельбурн» был легендарный венгерский бомбардир Ференц Пушкаш. И Постекоглу признавался, что благодаря ему сам решил освоить эту специальность. Долгие годы он, правда, и тренировал вдалеке от футбольных центров. Вряд ли кто-то обращал внимание на призы, завоеванные им, например, с тем же «Саут Мельбурн», другим австралийским клубом «Брисбен Роар» или японским «Иокогама Маринос».

Кое-какую известность Постекоглу принесла разве что работа во главе сборной Австралии. С ней он бесславно выступил на чемпионате мира 2014 года, проиграв все три матча в группе — чилийцам, голландцам и испанцам, зато в 2015-м добился успеха в Кубке Азии.

Он до сих пор остается формально наиболее заметным в истории этой сборной. Затем австралийцы с Постекоглу квалифицировались на следующее мировое первенство, которое прошло в России в 2018 году, но после отбора тот с ними распрощался.

На самом деле менеджмент «Тоттенхема», разумеется, вдохновили не эти давние и не слишком громкие достижения Анге Постекоглу, а его европейский дебют. Он состоялся в 2021 году, когда австралийца пригласил шотландский «Селтик». Его ситуация была похожа на ту, в которой сейчас очутился «Тоттенхем», с поправкой на специфику чемпионата. В Шотландии есть два явных лидера, не имеющих конкурентов. Так вот, «Селтик» перед приходом Постекоглу отстал в первенстве от своего единственного соперника — «Глазго Рейнджерс» — на 25 очков, что приравнивалось к краху. Анге Постекоглу моментально исправил положение. Два следующих золота достались «Селтику», который из шести внутренних титулов, стоявших на кону в период пребывания в нем австралийца, взял пять.

При этом снова исполнить тот же трюк, уже в Лондоне, а не в Глазго, ему, возможно, будет очень трудно из-за обстоятельств. Целый ряд источников, включая такие авторитетные, как BBC, сообщили, что лондонцы могут распрощаться с несколькими ключевыми игроками. А наиболее заметная среди потенциальных потерь — лидер нападения клуба Гарри Кейн, стержневая фигура «Тоттенхема» последних лет, которым интересуется «Реал».

Алексей Доспехов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...