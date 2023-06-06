«Тоттенхем» нашел тренера издалека

В списке тренеров ведущих клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) появился очень любопытный персонаж. Проваливший сезон «Тоттенхем» решил назначить на пост наставника Анге Постекоглу. Он станет первым австралийцем, которому доверили команду высшего английского дивизиона. Репутацию эффективного специалиста и хоть какую-то известность Постекоглу заработал только в последние годы благодаря работе с шотландским «Селтиком».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последние два сезона Анге Постекоглу возглавлял шотландский «Селтик», с которым выиграл пять трофеев, в том числе дважды — золото национального чемпионата

Фото: Craig Foy / SNS Group / Getty Images Последние два сезона Анге Постекоглу возглавлял шотландский «Селтик», с которым выиграл пять трофеев, в том числе дважды — золото национального чемпионата

Фото: Craig Foy / SNS Group / Getty Images

«Тоттенхем» объявил о назначении на пост главного тренера 57-летнего Анге Постекоглу. С Постекоглу подписан контракт сроком на четыре года. С его предшественником — знаменитым итальянцем Антонио Конте — лондонцы, провалившие сезон (в чемпионате страны они финишировали восьмыми, вне «зоны еврокубков»), расстались еще в марте, после чего командой в статусе исполняющих обязанности наставников руководили Кристиан Стеллини и Райан Мейсон. Председатель совета директоров «Тоттенхема» Дэниел Леви, комментируя появление Постекоглу, сказал, что он надеется, что тот принесет в команду «позитивный настрой» и поставит ей «быстрый, атакующий» футбол.

Речь идет об очень любопытном кадровом решении.

Анге Постекоглу — первый австралиец, которому доверили клуб АПЛ

Причем сразу клуб, который входит в список ее грандов, пусть до сих пор лондонцы не добывали ценнейших призов. Но дело не в этом, а в том, что он является довольно загадочной фигурой.

Постекоглу всю карьеру игрока провел в 1980–1990-х годах в родной Австралии, то есть, по сути, на задворках мирового футбола. Правда, ему повезло, что тренером его команды «Саут Мельбурн» был легендарный венгерский бомбардир Ференц Пушкаш. И Постекоглу признавался, что благодаря ему сам решил освоить эту специальность. Долгие годы он, правда, и тренировал вдалеке от футбольных центров. Вряд ли кто-то обращал внимание на призы, завоеванные им, например, с тем же «Саут Мельбурн», другим австралийским клубом «Брисбен Роар» или японским «Иокогама Маринос».

Кое-какую известность Постекоглу принесла разве что работа во главе сборной Австралии. С ней он бесславно выступил на чемпионате мира 2014 года, проиграв все три матча в группе — чилийцам, голландцам и испанцам, зато в 2015-м добился успеха в Кубке Азии.

Он до сих пор остается формально наиболее заметным в истории этой сборной. Затем австралийцы с Постекоглу квалифицировались на следующее мировое первенство, которое прошло в России в 2018 году, но после отбора тот с ними распрощался.

На самом деле менеджмент «Тоттенхема», разумеется, вдохновили не эти давние и не слишком громкие достижения Анге Постекоглу, а его европейский дебют. Он состоялся в 2021 году, когда австралийца пригласил шотландский «Селтик». Его ситуация была похожа на ту, в которой сейчас очутился «Тоттенхем», с поправкой на специфику чемпионата. В Шотландии есть два явных лидера, не имеющих конкурентов. Так вот, «Селтик» перед приходом Постекоглу отстал в первенстве от своего единственного соперника — «Глазго Рейнджерс» — на 25 очков, что приравнивалось к краху. Анге Постекоглу моментально исправил положение. Два следующих золота достались «Селтику», который из шести внутренних титулов, стоявших на кону в период пребывания в нем австралийца, взял пять.

При этом снова исполнить тот же трюк, уже в Лондоне, а не в Глазго, ему, возможно, будет очень трудно из-за обстоятельств. Целый ряд источников, включая такие авторитетные, как BBC, сообщили, что лондонцы могут распрощаться с несколькими ключевыми игроками. А наиболее заметная среди потенциальных потерь — лидер нападения клуба Гарри Кейн, стержневая фигура «Тоттенхема» последних лет, которым интересуется «Реал».

Алексей Доспехов