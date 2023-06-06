На строительство колокольни Смольного собора могут потратить 6-8 млрд рублей

Совет по культурному наследию Санкт-Петербурга во вторник, 6 июня, рассмотрел идею строительства колокольни Смольного собора, задуманной еще архитектором Бартоломео Растрелли. Представители Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге, связанного с ПАО «Газпром», озвучили оценочную стоимость проекта в 6-8 млрд рублей, но уточнили, что в ближайшие 1,5-2 года строительство точно не начнется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Официальное обсуждение идеи воссоздать замысел Растрелли по строительству в ансамбле Смольного собора колокольни высотой примерно 170 метров (в изначальном проекте великого архитектора колокольня имела высоту в 145 метров, а в более поздних версиях — около 170) состоялось в Петербурге впервые. Представляли инициативу упомянутый выше Фонд и руководитель ООО «Архитектурная мастерская Мамошина» Михаил Мамошин. Участники совета под председательством вице-губернатора Николая Линченко неоднократно подчеркнули, что это лишь первая дискуссия по задумке строительства колокольни, не предполагающая вынесения окончательного решения.

Сторонники задуманного проекта настаивают на том, что восстановление замысла великого петербургского зодчего поставит точку в незавершенном шедевре европейского барокко и увековечит гений архитектора в мировой истории. Они также апеллируют к «духовной, культурной и патриотической значимости» не построенной во времена императрицы Елизаветы Петровны башни. Оппоненты идеи говорят, что нельзя воссоздать то, чего никогда не было и, возможно, сам Растрелли в свое время передумал сооружать гигантскую колокольню. Однозначно большинство членов совета высказалось за то, что речь идет о новом строительстве, а не о воссоздании.

Предложенные инициаторами места размещения объекта — историческое в виде надвратной колокольни, то есть прямо напротив главного входа в собор и альтернативное — на существующей площади Растрелли. Первый вариант кажется нереальным даже самим сторонникам проекта, так как в данном случае придется демонтировать постройки существующего ансамбля собора. В протокол заседания было занесено, что совет предложил инициаторам продумать и другие альтернативные варианты размещения доминанты. Озвучивались версии «посадить» колокольню в створе Невы у Орловской развязки, на территории Главной водонапорной станции «Водоканала» у Смольного, напротив гостиницы «Охтинская» и даже в Приморском районе города, по соседству с новой доминантой Северной столицы — «Лахта-центром».

После обсуждения архитектор Михаил Мамошин заявил «Ъ-СПб», что ничуть не расстроен из-за рекомендаций совета, а напротив рад начавшейся легитимной дискуссии вокруг объекта.

Александра Тен

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте