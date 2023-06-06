Ярославская прокуратура требует уменьшить тариф на отопление в Рыбинске

Прокуратура Ярославской области подала иск в суд с требованием пересмотреть тариф на тепловую энергию, установленный для ООО «Рыбинская генерация» в ноябре 2022 года. Информацию «Ъ-Ярославль» подтвердили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Иск подан 5 июня прокуратурой Ярославской области, в качестве ответчика выступает региональный департамент регулирования тарифов, издавший в ноябре 2022 года приказ об изменении тарифа на тепловую энергию. В документе одноставочный тариф для потребителей Рыбинска, получающим услугу отопления через котельные «Рыбинской генерации», на 2023 год был определен в сумме 1853 руб. 46 коп. за гига-калорию.

Как сообщил «Ъ-Ярославль» источник, знакомый с содержанием иска, в прокуратуре считают, что департамент неправильно рассчитал тариф для потребителей тепла, включив в него экономически необоснованные затраты. Прокуратура настаивает на отмене действующего приказа департамента регулирования тарифов и замене его на новый, который будет соответствовать законодательству.

Если Ярославский областной суд признает требования прокуратуры правомерными, то потребителям в Рыбинске будет сделан перерасчет за оплаченное отопление в январе-апреле 2023 года. Как пояснили в Ярославском областном суде, иск только поступил и пока не назначен к рассмотрению.

Андрей Иванов