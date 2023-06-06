Обанкротилась управляющая компания «Наш дом — Липецк»

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом управляющую компанию ООО «Наш дом — Липецк». Об этом сообщила пресс-служба суда.

Конкурсное производство введено на шесть месяцев. Управляющим назначен Сергей Строганов из ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа». Рассмотрение его отчета назначено на 20 ноября.

Банкротство в октябре 2022 года инициировала сама УК. Тогда ее долг составлял 49,2 млн руб. В январе компания попала под наблюдение. На момент введения конкурсного производства в реестр требований кредиторов включены 31,2 млн руб., уточнили в пресс-службе.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Наш дом — Липецк» зарегистрировано в Липецкой области в январе 2015 года для управления недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2021 года выручка компании составила 23,7 млн руб., чистый убыток — 9,4 млн. Годом ранее эти показатели равнялись 61,8 и 12,5 млн. Директором является Игорь Ежков. Единственный учредитель — челябинское АО «Домстройгарант Урал», которым единолично владеет Константин Смирнов. Ему также принадлежат челябинские УК «Дез-1» и занимающее предоставлением «прочих вспомогательных услуг» для бизнеса ООО «Резидент консалтинг».

По собственным данным, УК управляет 70 многоквартирными домами в Липецке. Последние объекты были взяты в управление в 2020 году.

Ранее с заявлениями о банкротстве семи липецких УК в арбитражный суд обратился местный поставщик энергии «Новитэн». Его требования к ООО «ГУК "Октябрьская"», ООО «УК "Комфорт сити"», ООО «Новый город», ООО «Порядок», ООО «УК "Проф-эксперт48"», ООО «УК Монолит» и ООО «Мой город 48» в документации не раскрываются.

О претензиях полиции к деятельности нескольких липецких УК читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Управляющие компании накопили на дело».

Александр Прытков

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