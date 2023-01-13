Управляющая компания «Наш дом — Липецк» обанкротилась из-за 49 млн рублей долга

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом управляющую компанию ООО «Наш дом — Липецк». Это следует из судебной документации. Банкротство инициировала сама УК, ее долг на октябрь 2022 года составлял 49,5 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Наш дом — Липецк» зарегистрировано в Липецкой области в январе 2015 года для управления недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2021 года выручка компании составила 61,8 млн руб., чистый убыток — 12,5 млн. Директором является Игорь Ежков. Единственный учредитель — челябинское АО «Домстройгарант Урал», которым единолично владеет Константин Смирнов. Ему также принадлежат челябинские УК «Дез-1» и занимающее предоставлением «прочих вспомогательных услуг» для бизнеса ООО «Резидент консалтинг».

По собственным данным, УК управляет 70 многоквартирными домами в Липецке. Последние объекты были взяты в управление в 2020 году.

О том, какие претензии были к липецким УК у полиции, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Управляющие компании накопили на дело».

Александр Прытков

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