В Екатеринбурге снимают комедийный сериал с участием «Уральских пельменей»

В Екатеринбурге начались съемки комедийного сериала «Мама будет против» для телеканала СТС, сообщает портал Е1.ru. Авторами проекта выступили участники команды «Уральские пельмени», которые также сыграют главные роли. В съемках задействованы Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов, Ксения Корнева и Роман Постовалов.

Сериал будет посвящен «знаменитой семейке», которая фигурирует в миниатюрах «Уральские пельмени». По сюжету, грузчик Николай, которого играет Роман Постовалов, роняет коробки на клиентку Наталью (Ксения Корнева). После инцидента у девушки остается небольшая шишка, и ее мама Тамара Игоревна (Дмитрий Брекоткин) собирается засудить магазин.

Напомним, в прошлом году в кинотеатрах вышла картина «Гришка Субботин» уральского режиссера Кирилла Котельникова. В съемках принимали участники «Уральские пельмени» Дмитрий Брекоткин и Андрей Рожков.

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