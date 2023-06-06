Погрузка на СвЖД в мае выросла на 3,7%

На Свердловской железной дороге (СвЖД) в мае 2023 года погрузили 12,4 млн тонн грузов, что на 3,7% превышает показатели аналогичного периода 2022 года. Как сообщили в пресс-службе СвЖД, за месяц грузооборот сократился на 2,8% — до 18,9 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — на 3,5%, до 23,7 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Погрузка угля в вагоны железнодорожного состава.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Погрузка угля в вагоны железнодорожного состава.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В целом за пять месяцев 2023 года погрузка на СвЖД составила 58,2 млн тонн, что на 3,3% ниже прошлогодних показателей. В частности, по железной дороге отправлено:

нефти и нефтепродуктов — 16,3 млн тонн (-3,5% к январю-маю 2022 года);

руды железной и марганцевой — 4,9 млн тонн (-9,4%);

черных металлов — 4,4 млн тонн (-5,1%);

руды цветной и серного сырья — 2,1 млн тонн (-14,9%);

промышленного сырья и формовочных материалов — 2,3 млн тонн (-33,7%);

лесных грузов — 808,4 тыс. тонн (-12,6%).

Свердловская железная дорога работает на территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. Напомним, на СвЖД с начала года кратно выросли контейнерные перевозки удобрений (рост в 48 раз), автомобилей (рост в 18 раз) и черных металлов (рост в 1,3 раза).

Диана Сунагатуллина

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