На СвЖД с начала года кратно выросли контейнерные перевозки удобрений, автомобилей и черных металлов

На Свердловской железной дороге (СвЖД) в январе-апреле 2023 года во всех видах сообщения было перевезено 149 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 3,9% выше показателей аналогичного периода 2022 года. Во внутрироссийском сообщении отправлено 84,9 тыс. ДФЭ, рост составил 17,1%.

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С начала года было перевезено 1,9 млн тонн грузов — количество груженых контейнеров составило 104 тыс. ДФЭ. Наибольший рост показали:

химические и минеральные удобрения — 3,8 тыс. (рост в 48 раз к январю-апрелю 2022 года)

автомобили и комплектующие — 1,8 тыс. (рост в 18 раз)

черные металлы — 6,7 тыс. (рост в 1,3 раза)

продовольственные товары — 2 тыс. (+29,1%)

руда цветная и серное сырье — 424 (+28,9%)

нефть и нефтепродукты — 10,6 тыс. ДФЭ (+16,3%)

Свердловская железная дорога работает на территории Свердловской и Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. Напомним, с начала 2023 года на СвЖД погрузили 45,8 млн тонн грузов. Погрузка нефти и нефтепродуктов сократилась на 3,8%, руды железной и марганцевой — на 10,6%, промышленного сырья и формовочных материалов — на 47,5%.

Диана Сунагатуллина

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