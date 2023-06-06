Прокуратура отозвала апелляцию на приговор Евгению Ройзману по делу о дискредитации армии

Прокурор отдела гособвинителей отозвал апелляцию на приговор бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману (внесен в реестр иностранных агентов). Информация об этом размещена на сайте Октябрьского районного суда. Напомним, в мае политика оштрафовали на 260 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ (ч. 1 ст.280.3 УК РФ). Во вторник, 6 июня, приговор вступил в законную силу.

Сегодня адвокат Владислав Идамжапов заявил «Ъ», что прокуратура подала апелляцию в последний день для обжалования решения суда. Защита «логику прокуратуры не поняла», потому что штраф 260 тыс. руб. полностью удовлетворял запрос гособвинения. В прокуратуре же подачу жалобы комментировать не стали.

Уголовное дело в отношении Евгения Ройзмана было возбуждено в августе прошлого года. Поводом для возбуждения дела стал стрим Евгения Ройзмана на YouTube. Согласно обвинительному заключению, 1 июля 2022 года экс-мэр находился в помещении благотворительного Фонда Ройзмана, где, «желая подорвать авторитет вооруженных сил РФ», провел трансляцию «Ответы на ваши вопросы».

Илья Смирнов, Екатеринбург