В Крыму может обмелеть Северо-Крымский канал после удара по Каховской ГЭС

В Крыму существует угроза обмеления Северо-Крымского канала после удара по Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал администрации Новокаховского городского округа Фото: Telegram-канал администрации Новокаховского городского округа

«Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15-20%, на данный момент имеют около 80% наполнения. Питьевой воды более чем достаточно. Проводятся работы по минимизации потерь воды в канале»,— говорится в сообщении.

В настоящее время в канале около 40 млн куб. м воды. В ближайшее время в РК проведут оценку возможных рисков, вызванных происшествием.

Глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что угрозы водоснабжению города в результате обрушения плотины ГЭС нет.

Атака на Каховскую гидроэлектростанцию произошла в ночь на 6 июня. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что взрыва на объекте не было, однако удар разрушил задвижки, контролирующие сброс воды. Началась эвакуация жителей из подтопленных районов. Господин Леонтьев назвал ситуацию терактом.

Анастасия Донскова

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