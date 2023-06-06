Власти Севастополя заявили, что водоснабжение города не пострадает после разрушения Каховской ГЭС

Происшествие на Каховской гидроэлектростанции не отразится на водоснабжении Севастополя. Об этом заявил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

Запасы воды в Севастополе в настоящее время максимальны, имеются резервные источники водоснабжения.

Глава города призвал граждан доверять официальным источникам информации.

Взрыв на плотине Каховской ГЭС в Херсонской области прогремел в ночь на 6 июня. В первые часы после происшествия глава Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что взрыва не было, но удары разрушили задвижки сброса воды. Господин Леонтьев назвал ситуацию терактом. По данным экстренных служб, в результате атаки были разрушены 11 пролетов плотины Каховской ГЭС. В СМИ появилась информация, что удар был нанесен при помощи РСЗО «Ольха».

Анастасия Донскова

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