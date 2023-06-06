Челябинская область заняла 85 место в экологическом рейтинге регионов

По итогам весны 2023 года Челябинская область заняла последнее, 85 место, в национальном экологическом рейтинге регионов РФ, составленным общественной организацией «Зеленый патруль».

Зимой Южный Урал был в рейтинге на 84 месте, а осенью 2022 года – на 82-м. По итогам весны сводный экологический индекс региона составил 53 балла из 100. Такой же показатель у еще двух аутсайдеров списка – Свердловской области и Забайкальского края. В лидерах Тамбовская и Белгородская области, а также Алтайский край. Индекс этих регионов составляет 81-79 баллов.

По словам руководителя «Зеленого патруля» Андрея Нагибина, наиболее ощутимые изменения в весеннем рейтинге произошли из-за негативного влияния лесных пожаров. Сложная ситуация наблюдалась в регионах Урала, Забайкалье и Амурской областях. «Причина почти 100% пожаров –человеческий фактор. Считаю, что весенние палы травы необходимо полностью запретить и строго наказывать нарушителей. Отмечу, что более 60% пожаров в лесном фонде возникло при переходе горения на леса с сельскохозяйственных земель»,– говорит Андрей Нагибин.

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