Нежную затаскали по судам

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) оспаривает решение московского арбитража о признании незаконным отказа госоргана в предоставлении ООО «СТК "Нежный"» права пользования карстовой пещерой в Мезмае. В 1999 году по инициативе общества пещеру признали памятником природы, расчистили от мусора и превратили в туристический объект. Спустя почти четверть века в минприроды Кубани заключили, что массовый туризм может причинить вред уникальному природному объекту. По оценке юристов, обжаловать решение суда первой инстанции вряд ли удастся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пещера Нежная — памятник природы регионального значения

Фото: negnaya.ru Пещера Нежная — памятник природы регионального значения

Фото: negnaya.ru

Девятый арбитражный апелляционный суд принял к производству жалобу Роснедр в рамках спора с ООО «СТК "Нежный"» за право пользования участком недр, включающим пещеру Нежную, для образования особо охраняемого геологического объекта. Ранее Арбитражный суд Москвы признал незаконным соответствующий отказ Роснедр, как следует из картотеки арбитражных дел.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Спортивно-туристический комплекс "Нежный"» зарегистрировано в 1998 году в поселке Мезмай Апшеронского района. Компания специализируется на деятельности туристических агентств. Руководитель и бенефициар общества — Марина Фешина. Выручка фирмы в 2022 году составила 514 тыс. руб., чистый убыток — 108 тыс. руб.

Спорный участок расположен в пределах государственного природного комплексного заказника регионального значения «Камышанова Поляна». Пещера Нежная находится у восточной кромки хребта Азиш-Тау, на высоте 1400 м над уровнем моря. Как указано на сайте СТК «Нежный», несмотря на то что пещера небольшая, она имеет ряд особенностей: во-первых, она горизонтальная, что бывает очень редко; во-вторых, она всегда была обитаема — сначала ее населяли животные, а позже и человек. Возраст пещеры — 2—2,5 млн лет.

Из материалов дела следует, что в 1999 году руководство ООО «СТК "Нежный"» обратилось в администрацию Апшеронского района с просьбой выделить участок земли с пещерой Нежной в аренду и признать ее памятником природы краевого значения. Постановлением районного главы 26 мая 1999 года пещере был присвоен охранный статус. Силами общества Нежная была расчищена, приведена в первозданный вид и оборудована для посещения экскурсантами. С 1999 года и по настоящее время СТК «Нежный» осуществляет сбор и вывоз мусора, охраняет пещеру и контролирует ее посещение туристами, отмечено в решении московского арбитража. Кроме того, обустройство пещеры для организации массового посещения закреплено в постановлении губернатора Краснодарского края от 26 декабря 2016 года «Об утверждении положения о государственном природном комплексном заказнике регионального значения "Камышанова Поляна" и его границ».

Вместе с тем отказ Роснедр предоставлять право пользования пещерой СТК «Нежный» вынесен на основании заключения министерства природных ресурсов Краснодарского края. Природоохранное ведомство уведомило Федеральное агентство по недропользованию о невозможности лицензирования участка недр, включающего пещеру Нежную, исходя из того, что хозяйственная деятельность ООО «СТК "Нежный"» предполагает обустройство пещеры, связанное с массовым посещением людей, что может оказать негативное воздействие на компоненты природной среды.

Однако суд пришел к выводу, что ООО «СТК "Нежный"» за более чем 23-летний период пользования участком недр приняло исчерпывающий комплекс мер по сохранению карстовой пещеры в первозданном виде.

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров считает, что у Роснедр невелики шансы на обжалование решения суда в вышестоящей инстанции по ряду обстоятельств. «Исходя из материалов дела, компания предпринимала комплекс мер по недопущению негативного воздействия на компоненты природной среды. Данный факт уже является основанием для опровержения доводов Роснедр. Таким образом, сам факт отказа в предоставлении права пользования участком недр был обоснованно судом признан незаконным и нарушающим права заявителя»,— отмечает юрист.

В Роснедрах на запрос «Ъ-Кубань» в момент подготовки материала не ответили. Руководитель СТК «Нежный» воздержалась от комментариев.

Наталья Решетняк

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