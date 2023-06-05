Citroen Ami получил версию для инвалидов-колясочников

Компания Citroen представила новую версию своего электрического квадрицикла Ami — исполнение Ami for All, адаптированное для инвалидов-колясочников.

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Фото: Citroen Citroen Ami for All

Фото: Citroen

Партнером проекта стала компания PIMAS, которая специализируется на переделке автомобилей для людей с ограниченными физическими возможностями. Новая версия отличается увеличенным углом открывания двери, оборудованием для пересадки из инвалидной коляски в сиденье водителя, механическим ручным управлением ускорением и торможением, ручкой на рулевом колесе для облегчения управления автомобилем и креплением для перевозки инвалидной коляски внутри или снаружи салона.

Технически модификация Ami for All не отличается от стандартной версии. Модель сертифицирована как квадрицикл (может разгоняться максимум до 45 км/ч, что позволяет управлять ей в Европе даже 16-летним водителям) и сохранила 8-сильный электромотор и батарею на 5,5 кВт•ч, обеспечивающую запас хода до 70 км.

О серийных перспективах Ami for All не сообщается. Напомним, премьера Citroen Ami состоялась весной 2020 года. Летом 2021 года был показан Opel Rocks-e на его базе.

Максим Вершинин

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