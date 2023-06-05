Диана Арбенина сообщила о переносе концертов «Ночных снайперов» на вторую половину июня

Певица Диана Арбенина сообщила, что концерты группы «Ночные снайперы», запланированные на начало июня, переносятся на вторую половину месяца. Лидер группы объяснила перенос восстановлением после травмы позвоночника.

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Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Диана Арбенина

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Я очень надеялась, что сила духа и состояние здоровья после падения позволят мне встать к началу нашего июньского тура. Но я не смогу сейчас сыграть дворцы спорта. Мы приняли решение перенести концерты на вторую половину июня»,— сказала Диана Арбенина на видео, опубликованном в ее Telegram-канале.

20 мая певица сообщила, что упала с лестницы в своем доме и получила травму позвоночника. В результате был отменен концерт «Ночных снайперов» в Бишкеке, запланированный на 21 мая.

Весной сообщалось об отменах концертов «Ночных снайперов» в Тольятти, Чебоксарах, Ульяновске, Пятигорске, Казани, Уфе, Перми. Диана Арбенина, комментируя ситуацию, говорила, что отмены концертов связаны со «странными нереализованными амбициями отдельных общественных деятелей».

Незадолго до этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить певицу по административной статье о дискредитации российской армии.

Лусине Баласян