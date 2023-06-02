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Коммерсантъ FM
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Криптобиржа Binance сокращает сотрудников и теряет долю рынка из-за расследований регуляторов

Криптовалютная биржа Binance начала сокращать штат своих сотрудников из-за сложной ситуации, в которой она находится уже несколько месяцев, сообщили СМИ. Объем сокращений пока неизвестен, но еще в марте компания собиралась нанять дополнительно 500 новых сотрудников. Эксперты связывают это с проблемами Binance, которые начались после нескольких расследований североамериканских регуляторов. Как пишет Financial Times, из-за этих расследований рыночная доля этой биржи во всех торгах криптовалютами за последние три месяца сократилась с 57,5% до 43%.

В марте Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США подала иск против Binance и ее основателя и гендиректора Чанпэна Чжао. Регулятор обвиняет их в том, что биржа нарушала целый ряд действующих в США правил, в том числе направленных на борьбу с отмыванием денег. После этого пользователи всего за одну неделю вывели с биржи $2,1 млрд.

1 июня стало известно о новом расследовании против Binance — на этот раз его начала канадская Комиссия по контролю за рынком ценных бумаг и активов провинции Онтарио. Регулятор заподозрил криптобиржу в попытках обойти стандартные процедуры проверки и получения разрешений при выходе на местный финансовый рынок. Сообщается, что уведомление о начале расследования канадские регуляторы вручили бирже 10 мая.

Евгений Хвостик

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