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Коммерсантъ FM
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300 литров сидра изъяли в Удмуртии после случаев отравления

В Удмуртии полицейские изъяли 300 литров пивного напитка «Мистер Сидр», которым, по предварительным данным, отравились двое жителей республики. Сейчас пострадавшие находятся в критическом состоянии.

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Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, в настоящее время в регионе проверяют торговые точки на наличие данного суррогата. «Во все территориальные органы внутренних дел региона направлена информация на предмет проверки торговых точек, занимающихся реализацией аналогичной продукции. Мероприятия продолжаются»,— сообщили в полиции.

Ранее министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев обратился в соцсетях к предпринимателям с рекомендацией изъять из продажи сидр марки «Мистер Сидр».

Следственное управление СК России по Удмуртии возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Проверку также начала прокуратура Удмуртии.

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Напомним, в настоящее время известно о двух случаях отравления сидром в Удмуртии. 20-летний молодой человек и 34-летняя женщина с признаками токсического отравления находятся в критическом состоянии.

Михаил Красильников, Ижевск

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