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Коммерсантъ FM
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Минюст объявил иноагентами политолога Орешкина, журналиста Супера и издание «Проект»

Министерство юстиции России сегодня, 2 июня, внесло в реестр иностранных агентов издания «Проект» (признан нежелательной организацией) и «Ярновости», а также журналиста Романа Супера, издателя Максима Кузахметова и политолога Дмитрия Орешкина.

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Фото: Александр Уткин / РИА Новости

Фото: страница Романа Супера в Telegram

Фото: Wikipedia

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Фото: Александр Уткин / РИА Новости

Фото: страница Романа Супера в Telegram

Фото: Wikipedia

Обоснования для внесения в реестр, которые приводит Минюст:

  • Издание «Проект» «распространяло недостоверную информацию» о деятельности органов российской власти и вооруженных сил; участвовало в распространении материалов иностранных агентов; основатель и главный редактор «Проекта» Роман Баданин был признан иностранным агентом в июле 2021 года.
  • «Ярновости» «распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях»; участвовало в распространении материалов иностранного агента;
  • Роман Супер «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях»; выступал против специальной военной операции на Украине; участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов;
  • Максим Кузахметов выступал против специальной военной операции на Украине; в качестве респондента участвовал на предоставляемых иностранными СМИ информационных площадках; заявлял о поддержке властей Украины; «выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности» страны; участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов;
  • Дмитрий Орешкин «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти» решениях; «негативно высказывался» в отношении России; в качестве респондента выступал на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ; заявлял о поддержке властей Украины.

Лусине Баласян

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