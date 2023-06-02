Минюст объявил иноагентами политолога Орешкина, журналиста Супера и издание «Проект»

Министерство юстиции России сегодня, 2 июня, внесло в реестр иностранных агентов издания «Проект» (признан нежелательной организацией) и «Ярновости», а также журналиста Романа Супера, издателя Максима Кузахметова и политолога Дмитрия Орешкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Александр Уткин / РИА Новости Фото: страница Романа Супера в Telegram Фото: Wikipedia Следующая фотография 1 / 3 Фото: Александр Уткин / РИА Новости Фото: страница Романа Супера в Telegram Фото: Wikipedia

Обоснования для внесения в реестр, которые приводит Минюст:

Издание «Проект» «распространяло недостоверную информацию» о деятельности органов российской власти и вооруженных сил; участвовало в распространении материалов иностранных агентов; основатель и главный редактор «Проекта» Роман Баданин был признан иностранным агентом в июле 2021 года.

«Ярновости» «распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях»; участвовало в распространении материалов иностранного агента;

Роман Супер «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях»; выступал против специальной военной операции на Украине; участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов;

Максим Кузахметов выступал против специальной военной операции на Украине; в качестве респондента участвовал на предоставляемых иностранными СМИ информационных площадках; заявлял о поддержке властей Украины; «выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности» страны; участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов;

Дмитрий Орешкин «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти» решениях; «негативно высказывался» в отношении России; в качестве респондента выступал на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ; заявлял о поддержке властей Украины.

Лусине Баласян