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В Анапе запретили купаться в море из-за опасного отжимного ветра

В Анапе 5 июня ввели запрет на купание на всех пляжах из-за усиления отжимного ветра, сообщил начальник управления гражданской обороны и защиты населения Алексей Кишкинов на совещании оперштаба ресурсоснабжающих организаций Анапы.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Фото: пресс-служба администрации Анапы

По прогнозу погоды, днем 5 июня температура воздуха в городе-курорте Анапа достигнет показателя +25 градусов. В ночные и утренние часы около температура — +18. Ветер северо-восточный — 5-11 м\сек.

Местные власти обратились к гостям города и попросили соблюдать осторожность, меры личной безопасности и не рисковать здоровьем и жизнью.

Отжимной ветер — это опасное природное явление, которое способно уносить суда и людей на надувных матрасах и катамаранах далеко от берега за считанные минуты.

Андрей Пугачев

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