Рогов сообщил о возобновлении боев в Запорожской области

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что с 4:00 мск 5 июня возобновились «активные боевые действия» в Запорожской области.
Владимир Рогов
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Сегодня с самого раннего утра (начиная с 4:00) утра возобновились активные боевые действия в районе Времевского выступа, которые начались вчера»,— написал господин Рогов.
По его словам, вооруженные силы Украины «бросили в атаку еще большие силы, чем вчера, подойдя к попытке прорыва более масштабно и организованно».
Накануне господин Рогов сообщил, что украинские силы пытались прорвать запорожский фронт в районе Времевского выступа. Российские войска, по его словам, отбили атаку.
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