Рогов сообщил о возобновлении боев в Запорожской области

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что с 4:00 мск 5 июня возобновились «активные боевые действия» в Запорожской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Рогов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Рогов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сегодня с самого раннего утра (начиная с 4:00) утра возобновились активные боевые действия в районе Времевского выступа, которые начались вчера»,— написал господин Рогов.

По его словам, вооруженные силы Украины «бросили в атаку еще большие силы, чем вчера, подойдя к попытке прорыва более масштабно и организованно».

Накануне господин Рогов сообщил, что украинские силы пытались прорвать запорожский фронт в районе Времевского выступа. Российские войска, по его словам, отбили атаку.

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».