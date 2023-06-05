Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Более 20 тыс. жителей Владивостока остались без электроснабжения из-за аварии

В столице Приморья около 12:40 5 июня по местному времени (5:40 мск) произошло аварийное отключение подстанции «Залив» АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК). Была прекращена подача электроэнергии более чем в 160 многоквартирных домов, в которых проживает около 22 тыс. человек. Об этом сообщила прокуратура Приморья.

«Прокуратура города Владивостока организовала проверку, по результатам которой даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей и соблюдению нормативного срока устранения аварии»,— говорится в сообщении.

Массовое отключение электроснабжения произошло в центре Владивостока. На центральных улицах города не работают светофоры. Ведутся ремонтные работы, которые, по данным мэрии, должны завершиться к 17:00 по местному времени.

На прошлой неделе во Владивостоке также произошли масштабные сбои в подаче электроэнергии потребителям. 30 мая из-за аварийного отключения подстанции «Вторая речка» без света на несколько часов осталось около 21 тыс. горожан.

Алексей Чернышев, Владивосток

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...