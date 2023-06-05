Более 20 тыс. жителей Владивостока остались без электроснабжения из-за аварии

В столице Приморья около 12:40 5 июня по местному времени (5:40 мск) произошло аварийное отключение подстанции «Залив» АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК). Была прекращена подача электроэнергии более чем в 160 многоквартирных домов, в которых проживает около 22 тыс. человек. Об этом сообщила прокуратура Приморья.

«Прокуратура города Владивостока организовала проверку, по результатам которой даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей и соблюдению нормативного срока устранения аварии»,— говорится в сообщении.

Массовое отключение электроснабжения произошло в центре Владивостока. На центральных улицах города не работают светофоры. Ведутся ремонтные работы, которые, по данным мэрии, должны завершиться к 17:00 по местному времени.

На прошлой неделе во Владивостоке также произошли масштабные сбои в подаче электроэнергии потребителям. 30 мая из-за аварийного отключения подстанции «Вторая речка» без света на несколько часов осталось около 21 тыс. горожан.

Алексей Чернышев, Владивосток