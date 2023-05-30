Более 20 тыс. жителей Владивостока остались без электроснабжения из-за аварии

В столице Приморья сегодня, 30 мая, около 5:00 по местному времени (22:00 29 мая мск) произошло аварийное отключение подстанции «Вторая речка» МУПВ ВПЭС. Была прекращена подача электроэнергии более чем в 100 многоквартирных домов, где проживают около 21 тыс. жителей, информирует прокуратура Приморского края. Сейчас электроснабжение частично восстановлено.

«Прокуратура города Владивостока даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей, соблюдению нормативного срока устранения аварии и прав граждан, при выставлении платежей за потребленные коммунальные ресурсы»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

В прокуратуре уточнили, что к 10:00 по местному времени электроснабжение частично восстановлено. Без света остаются более 3 тыс. человек.

Алексей Чернышев, Владивосток