Семь человек остаются в больницах после массового ДТП в Петербурге

В больницах остаются семь человек после крупного ДТП в Санкт-Петербурге, сообщил городской комитет здравоохранения. Два человека находятся в тяжелом состоянии, три человека — в состоянии средней степени тяжести, два ребенка — в удовлетворительном.

«В НИИ скорой помощи два пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Один пациент переведен в отделение в состоянии средней степени тяжести… В городской больнице №26 два пациента находятся в состоянии средней степени тяжести… В детской больнице имени Раухфуса два ребенка находятся в удовлетворительном состоянии»,— сообщает комитет в своем Telegram-канале.

В ДТП, происшедшем во Фрунзенском районе Петербурга утром 3 июня, пострадали 16 человек, 11 из них были доставлены в больницы.

Как установили полицейские, грузовик Iveco, двигаясь по Софийской улице, столкнулся с легковым Opel, после чего вылетел на встречную полосу и столкнулся со стоящими на светофоре десятью машинами.

Возбуждено уголовное дело.

Мария Федотова