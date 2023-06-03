После дорожной аварии с 16 пострадавшими в Петербурге возбуждено уголовное дело

Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело по факту крупного ДТП, произошедшего во Фрунзенском районе города утром 3 июня. В аварии пострадало 16 человек, 11 из них попали в больницу.

Как установили полицейские, грузовик Iveco, двигаясь по Софийской улице, столкнулся с легковым Opel, после чего вылетел на встречную полосу и столкнулся со стоящими на светофоре 10 машинами. Из 11 госпитализированных человек трое — пассажиры «УАЗ Патриот» — получили тяжелые травмы. Также пострадали двое несовершеннолетних 6 и 16 лет. Часть пострадавших экстренным службам пришлось деблокировать с помощью гидравлического инструмента.

«По результатам осмотра места аварии и опроса очевидцев следователями ГУ МВД России в отношении 37-летнего водителя грузового автомобиля возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)»,— говорится в сообщении пресс-службы полицейского главка.

Следствие продолжает устанавливать все детали произошедшего.

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