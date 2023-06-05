С угля сдуло прибыль

Российские угольные компании в 2022 году нарастили выручку почти на треть за счет роста мировых цен, однако их прибыль увеличилась только на 9%, следует из подсчетов Минэнерго. Издержки выросли из-за потери премиальных рынков сбыта в результате санкций, подорожавшего фрахта и ухудшения доступа к железнодорожной инфраструктуре в РФ для экспорта на восток. Эксперты полагают, что в этом году ситуация для экспортеров угля станет еще более сложной из-за падения цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Прибыль российских угольных компаний в 2022 году увеличилась меньше, чем их выручка, следует из доклада Минэнерго о ходе реализации программы развития угольной отрасли. По данным ЦДУ ТЭК, на которые ссылается Минэнерго, в прошлом году угольные компании увеличили отгрузку продукции на 32,8%, до 2,3 трлн руб. Причиной бурного роста стали цены на уголь, которые выросли на фоне санкций и рисков срыва ритмичности экспортных поставок угля из России. При этом прибыль угольных компаний выросла лишь на 9%, до 784 млрд руб., пишет Минэнерго.

Согласно докладу, на низких темпах роста прибыли сказались потеря премиальных рынков сбыта (ЕС, Япония, Южная Корея), невозможность и удорожание импортных поставок оборудования и комплектующих, увеличение себестоимости производства и транспортировки, необходимость досрочного погашения внешних заимствований. «Это создает риски реализации инвестиционных планов компаний на будущие периоды»,— сказано в докладе.

Россия в 2022 году потеряла традиционные для себя рынки сбыта. Экспорт в Европу и Украину совокупно в 2021 году составлял 64 млн тонн, а только в Польшу — 7,8 млн тонн. Россия вынуждена была перераспределить эти объемы в АТР, куда в 2022 году было поставлено 140 млн тонн угля.

Если бы не санкции, выручка от продажи угля могла быть и больше. В докладе Минэнерго говорится, что угольные компании столкнулись с эмбарго на поставки угля в ЕС, большим количеством секторальных санкций, отказом части контрагентов от выполнения контрактов. У компаний появились сложности с фрахтованием судов, а также были заморожены зарубежные счета у части трейдеров. В результате экспорт российского угля снизился на 1%, до 221,2 млн тонн. С одной стороны, снижение не является существенным, так как в 2021 году экспорт российского угля достиг абсолютного максимума, говорится в докладе. Но, с другой стороны, в 2022 году мировой рынок угля находится на повышательном тренде из-за восстановления экономики после пандемии, поэтому ожидался рост экспорта более чем на 5%.

Одним из отрицательных моментов для угольных компаний стала приостановка в марте 2022 года правил недискриминационного доступа перевозчиков к железнодорожной инфраструктуре. Последствия этого решения будут наблюдаться в 2023 году. Кроме того, государство в 2022 году увеличило фискальную нагрузку на отрасль. По мнению участников рынка, главным направлением господдержки должно стать создание российского балкерного флота, в том числе с участием частных российских компаний в рамках ГЧП. Также предлагается развитие перевозок угля по рекам Амур и Уссури, ориентированных на экспорт в Китай, что отчасти поможет преодолеть узкие места на железнодорожной инфраструктуре. Среди прочего предлагается снятие ограничений на включение угольных компаний в госпрограмму субсидирования процентных ставок по кредитам.

В 2023 году ситуация в отрасли серьезно ухудшится, считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Цены значимо снизились не только к уровню 2022 года, но и даже относительно 2021 года, что ставит под вопрос рентабельность экспортных отгрузок рядового угля непремиальных марок Д и Г, добываемых подземным способом. Во-вторых, говорит аналитик, ситуация на мировых рынках энергоносителей пока складывается не в пользу российских экспортеров, а до разворота трендов в ценах на сырье еще далеко. С другой стороны, отмечает эксперт, низкие цены на уголь бьют по всем его производителям в мире, поэтому в скором времени мы увидим сокращение поставок американского, колумбийского, южноафриканского угля в Европу и Азию, что в течение года-полтора должно привести к росту цен.

Евгений Зайнуллин