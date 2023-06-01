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Коксующийся уголь отбросил скидки

Мировые доменные печи поддержали экспорт из РФ

Дисконты на российский уголь к мировым бенчмаркам постепенно сходят на нет, но не для всех видов углей. По данным Neft Research, коксующийся уголь на всех направлениях экспорта торгуется без скидок. Этому способствует привязка доменных печей к определенным маркам угля, из-за чего заменить поставщика сложно. По энергетическому углю дисконты остались на западном направлении и, по мнению аналитиков, такая ситуация сохранится и в будущем.

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

В 2023 году российский коксующийся уголь торгуется без дисконтов при экспорте, говорится в презентации «Дисконты на российский уголь» консалтингового агентства Neft Research (есть в наличии у “Ъ”).

По данным агентства, в течение 2022 года дисконты на уголь всех видов в среднем доходили до 35%, а по энергетическому углю при экспорте из западных портов РФ — 60%. Значительные скидки возникли в апреле прошлого года и достигли пика после вступления в силу европейского эмбарго в сентябре. В этом году по состоянию на конец мая энергетический уголь в восточном направлении торговался с премией в $5–17 на тонну. На Балтике дисконт составляет $13. Металлургический уголь является премиальным: премия на маршруте порт Восточный — Китай доходит до $27.

Партнер Neft Research Данил Токмин рассказал “Ъ”, что дисконты на металлургический уголь ушли к концу 2022 года, однако энергетический уголь и сейчас остается в скидочной зоне, кроме восточного направления. Отсутствие дисконтов на металлургический уголь объясняется тем, что доменные печи технологически привязаны к определенным маркам угля. В результате смена поставщика в краткосрочной перспективе представляется проблематичной. По оценкам Neft Research, дисконты стоили российским экспортерам 10–20% недополученной выручки.

В 2022 году добыча угля в России выросла на 1,1%, до 443,6 млн тонн. Экспорт угля сократился на 7,5%, до 210,9 млн тонн. На данный момент добыча угля сопоставима с показателями прошлого года, но по экспорту наблюдается небольшое снижение, говорил 24 мая министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Россия вынуждена была перераспределить объемы угля из Европы в АТР, куда в 2022 году было поставлено 140 млн тонн угля. По данным Argus, в 2022 году российский экспорт энергетического угля морским транспортом вырос на 10,5% по сравнению с 2021 годом.

Благоприятная ценовая конъюнктура позволяет угольным компаниям наращивать добычу коксующихся марок. Предприятия Кузбасса нарастили их добычу на 3,2%, до 22,5 млн тонн по итогам января--апреля, сообщает министерство угольной промышленности Кузбасса. Добыча энергетического угля, наоборот, снизилась на 5,4%, до 50,5 млн тонн.

Основной проблемой по-прежнему остается вывоз угля по Восточному полигону. Показателен пример «Мечела»: по итогам первого квартала 2023 года компания снизила добычу угля на 25%, а реализацию угольного концентрата на 35%. Компания объяснила, что дефицит провозной мощности в восточном направлении и конвенциональные ограничения по перевозке грузов не позволили ей воспользоваться благоприятными ценами. Добывающие активы компании расположены в Кузбассе и Якутии.

С учетом экспортных ограничений на западном направлении дисконт на российский энергетический уголь будет сохраняться, говорит Борис Красноженов из Альфа-банка. Что касается коксующегося угля, то с учетом поставок в Азию ситуация в данном сегменте более стабильна. Производители стали закупают различные марки угля, чтобы оптимизировать шихту для коксохимического производства, при этом новых месторождений с премиальными твердыми марками коксующегося угля сейчас почти не разрабатывается.

Евгений Зайнуллин

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