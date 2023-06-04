Застройщик территории фабрики «Братья Варгунины» в Петербурге заявил о законности сноса исторических корпусов

Корпуса исторической фабрики «Братья Варгунины» в Санкт-Петербурге снесены на законных основаниях, все претензии к застройщику не имеют никакой правовой силы, заявили «Ъ-СПб» в пресс-службе «Life Apart Октябрьская» (входит в ГК «Максимум лайф девелопмент»), занимающейся реконструкцией территории.

«Участок был приобретен компанией более 9 лет назад. За этом время мы провели множество исторических экспертиз, которые показали, что здание, которое градозащитники называют "дом для служащих Невской писчебумажной фабрики «Братья Варгунины»" не имеет исторической ценности, оно многократно перестраивалось. Более того последние годы оно находилось в аварийном состоянии»,— заявили в пресс-службе, добавив, что после сноса облик Петербурга будет «чище», так как исчезнет «разрушенное строение, выходящее своим ужасающим видом на набережную».

Там добавили, что реновацию корпусов компания признала «нецелесообразной». Застройщик также сослался на решение Следственного комитета России (СКР) от февраля 2023 года, когда силовики отказали градозащитникам в возбуждении уголовного дела по факту сноса.

«Проверки, которые вчера велись на строительной площадке со стороны полиции и работников СК так же подтвердили законность наших действий. Более того, в процессе проведения проверки нам не было представлено документов, которые запрещают их снос этого ветхого строения»,— добавили в «Life Apart Октябрьская»

Напомним, снос здания фабрики «Братья Варгунины» после остановки правоохранительными органами в январе возобновился 3 июня. Ка утверждали городские СМИ, работы остановила полиция и сотрудники СКР, опечатавшие территорию, однако в ночь на 4 число застройщик завершил снос здания. В самой компании-застройщике в свою очередь заявляют, что силовики не останавливали демонтаж, а только проверили у представителей «Life Apart Октябрьская» документы, разрешающие работы.

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