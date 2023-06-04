Кабмин включил Большой порт Санкт-Петербурга в список пунктов пропуска на въезд в РФ

С 1 июля в Санкт-Петербурге станет на три пункта пропуска пересечения государственной границы больше. Соответствующее распоряжение о включении в перечень правительства РФ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«В перечень добавлены три участка морского пункта пропуска Большой порт Санкт-Петербург — форт Константин, Английская набережная и набережная Лейтенанта Шмидта»,— говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Отмечается, что распоряжение издано в рамках работы по запуску единой электронной визы. Согласно планам правительства, посещать Россию по такой визе можно будет с 1 июля 2023 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Финляндия закрыла свое генконсульство в Петрозаводске в связи с «сокращением задач в республике».

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