В БГТУ заявили о договоренностях «со студенческим активом» об освобождении мест в общежитии для беженцев из Шебекино

В пресс-службе БГТУ имени В. Г. Шухова заявили, что студенты университета согласились «уступить места в общежитиях» беженцам из Шебекинского городского округа и Белгородского района. Они временно переселятся в другие общежития вуза. Решение принято «совместно со студенческим активом». Ранее студенты БГТУ и БелГУ сообщили, что их срочно заставляют выселиться, чтобы освободить места для беженцев.

«Пункты временного размещения не рассчитаны на длительное пребывание, поэтому студенты БГТУ имени Шухова готовы уступить места в общежитиях для шебекинцев, пока решается вопрос с их дальнейшим размещением. Совместно со студенческим активом было принято решение, что студенты переедут в другие общежития, несмотря на период активной подготовки к сдаче экзаменов»,— сообщили в пресс-службе БГТУ (цитата по Telegram-каналу «Университеты РФ»).

В пресс-службе добавили, что студентов переселили в другие комнаты и общежития, откуда жильцы уехали на лето. В университете отметили, что переселение временное, оно затронуло только общежитие №6.

В БелГУ также прокомментировали информацию о расселении беженцев. Директор департамента социальной политики Татьяна Никулина заявила ТАСС, что в студенческом городке расселили 950 человек из приграничных районов. «Люди продолжают прибывать, некоторые выезжают — их забирают родственники. Движение постоянное»,— отметила она. Госпожа Никулина ничего не сказала о переселении студентов из общежитий для размещения беженцев.

Вчера, 3 июня, студенты БГТУ и БелГУ в разговоре с местным Telegram-каналом заявили, что эвакуированных из Шебекино заселили к ним в общежития, а от студентов потребовали в ночь 3 июня освободить помещения и предложили им «комнаты с тараканами без условий». Студенты БелГУ также утверждали, что некоторых беженцев заселили в комнаты студентов, которые отсутствуют в Белгороде из-за дистанционного обучения. Также они опубликовали видео, на котором видно, как студенты упаковывают вещи в черные пакеты для мусора.

В БелГУ в комментарии Telegram-каналу «Белгород №1» заявили, что «почти все остались в пределах своих общежитий, в которых проживали ранее». Там также утверждали, что вещи студентов, которых нет в Белгороде, «под присмотром актива студсовета и с их помощью аккуратно и бережно упаковали и передали на ответственное хранение в специальные помещения в общежитиях».

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Олеся Павленко