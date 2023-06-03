Белгородские студенты пожаловались на выселение из общежитий из-за эвакуированных из Шебекино

Студенты БГТУ и БелГУ утверждают, что эвакуированных из Шебекино заселили к ним в общежития, а от студентов потребовали в ночь на сегодня, 3 июня, покинуть помещения и предложили им «комнаты с тараканами без условий». Об этом студенты рассказали местному Telegram-каналу «Блэтгород».

«Вечером (студентам БГТУ.— "Ъ") сообщили, что к 8 утра завтрашнего дня они должны собрать вещи и покинуть его, несмотря на договоры об аренде. 6-е общежитие — новое, в которое заселяли далеко не всех, а теперь студентов-отличников хотят отселить в общежития №1 и №2, в которых, со слов учащихся, грязно и полно тараканов»,— говорится в сообщении Telegram-канала.

Сегодня, 3 июня, ночью в канале появилось сообщение от студентов БелГУ. По их словам, студентов начали выселять из общежития №5 в полвторого ночи. «С их слов, учащимся предложили комнаты с тараканами без условий. А кому это не нравится, предлагают полностью выселиться»,— говорится в посте.

По словам учащихся БелГУ, беженцев также селят в комнатах, где живут студенты, которые в связи с дистанционным обучением находятся не в городе — «их вещи упаковывают в черные пакеты и складывают в подвале». В паблике опубликовано видео, снятое студентом в общежитии №1 БелГУ. На нем студенты упаковывают свои вещи в черные пакеты для мусора.

Исполняющая обязанности ректора БелГУ Евгения Карловская в комментарии Telegram-каналу «Белгород №1» заявила, что «почти все остались в пределах своих общежитий, в которых проживали ранее».

По ее словам, вещи студентов, которые находятся не в Белгороде, «под присмотром актива студсовета и с их помощью аккуратно и бережно упаковали и передали на ответственное хранение в специальные помещения в общежитиях».

Сегодня, 3 июня, мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что 1 тыс. беженцев из обстреливаемого города Шебекино заселили в студенческие общежития в Белгороде.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что идет распределение эвакуированных людей из больших ПВР в «более комфортные — в студенческие общежития вузов и колледжей». И. о. ректора БелГУ Евгения Карловская заявила, что руководство университета готово помочь эвакуированным и своим студентам из Шебекино и с других приграничных территорий.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина