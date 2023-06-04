Глава Минобороны Китая: конфликт с США приведет к глобальной катастрофе

Министр обороны Китая Ли Шанфу заявил, что противостояние Пекина и Вашингтона может привести к глобальной катастрофе. Он добавил, что отношения между Китаем и США — «больше, чем двусторонние отношения». При этом Ли Шанфу отметил, что его страна стремится к диалогу с Вашингтоном.

«Международное сообщество надеется на стабильные отношения и обеспокоено любым потенциальным конфликтом или конфронтацией. Нельзя отрицать, что серьезный конфликт или противостояние между Китаем и США станет невыносимой катастрофой для всего мира»,— сказал Ли Шанфу, выступая на международной конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре (цитата по ТАСС).

Во время выступления Ли Шанфу отметил, что Китай и США «отличаются друг от друга во многих отношениях». «Однако это не должно мешать им искать точки соприкосновения и общие интересы для расширения двусторонних связей и углубления сотрудничества»,— дополнил он. По его словам, Пекин готов работать над созданием открытых, инклюзивных, прозрачных и равноправных рамок сотрудничества в сфере безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ли Шанфу также затронул тему Тайваня в своем выступлении. Он назвал решение ситуации вокруг острова «делом только китайского народа» и отметил, что в это не позволено вмешиваться никаким внешним силам.

Отношения Китая и США в очередной раз обострились в феврале, когда в небе над США был сбит китайский аэростат. Вашингтон утверждал, что это разведывательный аэростат, Китай — сбившийся с курса метеозонд. США пытались организовать переговоры между главой Пентагона Ллойдом Остином и Ли Шанфу во время «Диалога Шангри-Ла», однако Китай отказался от встречи.

Подробнее об отношениях двух стран — в материале «Ъ» «Китай закрывает Америку».

Олеся Павленко