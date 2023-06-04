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Коммерсантъ FM
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Власти Шебекино обещали вернуть деньги за выезд детей в лагерь в Воронежской области

Мэр Шебекино Владимир Жданов опроверг информацию об эвакуации детей из города в детские лагеря. Он объяснил, что это «плановая отправка», которая совпала с обстрелами, и родители, по его словам, сами решили оплатить проезд в комфортабельных автобусах. Тем не менее власти решили вернуть эти деньги.

300 детей были отправлены из Шебекино 31 мая в оздоровительный лагерь Воронежской области. Как утверждает господин Жданов, это никак не связано с событиями последних дней: губернатор Вячеслав Гладков договорился о поездке еще в 2022 году. Путевка предоставлялась бесплатно.

По словам мэра, большинство родителей решили отправить детей не на автобусах «ПАЗ», а на «больших комфортабельных автобусах», заказанных у коммерческой организации. «Как правило, родители выбирают вариант с самостоятельной оплатой автобусов, что произошло и в этот раз»,— написал господин Жданов в Telegram. Стоимость проезда, по его словам, составила 1867 руб.

«К сожалению, плановая отправка детей в лагеря совпала с массовыми обстрелами нашего родного края и отселением жителей. Поэтому понимаю, что в данный момент эта сумма будет важна в каждом семейном бюджете. В сложной текущей ситуации мы "проглядели" этот важный вопрос. В течение недели обязательно вернём родителям сумму, потраченную на перевозку в лагерь детей»,— пообещал глава города.

О ситуации в Шебекино — в репортаже «Ъ» «По городу "Грады" работают».

Леонид Уварчев

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