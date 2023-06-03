Момент аварии на юге Петербурга с 16 пострадавшими попал на видео

Утреннее ДТП на Софийской улице в Санкт-Петербурге с участием грузовика Iveco и 12 легковых автомобилей попало на камеру наружного наблюдения. Запись инцидента опубликовал 78.ru.

На ролике видно, как грузовик, груженый песком, на скорости вылетает на встречную полосу и врезается в стоящие перед выездом на перекресток машины. По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза. Издание сообщило, что водитель Iveco уже задержан до выяснения обстоятельств. В аварии пострадало 16 человек, 11 из них госпитализировали.

Городская прокуратура сообщила, что контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте