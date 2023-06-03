Московский ЦСКА завоевал серебро чемпионата России по футболу, «Спартак» занял третье место

Московский футбольный клуб ЦСКА занял второе место в турнирной таблице чемпионата России по итогам последнего тура, разгромив «Ростов». Столичный «Спартак» завоевал бронзовые медали. Чемпионом России ранее официально стал петербургский «Зенит».

Футболисты ЦСКА обыграли «Ростов» со счетом 4:1 в домашнем матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). У победителей голы забили Хесус Медина (9-я минута), Федор Чалов (17 — с пенальти, 33) и Виллиан Роша (25). В составе проигравших отличился Евгений Чернов (78).

Столичный «Спартак» уступил на выезде самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:1. Единственный мяч в этой встрече забил аргентинский нападающий самарского клуба Бенхамин Гарре.

По итогам турнира чемпионом России стал петербургский «Зенит», набравший 70 очков (в последнем туре команда из Северной столицы переиграла воронежский «Факел» со счетом 1:0). ЦСКА занял второе место с 55 очками, бронзовые медали достались «Спартаку», набравшему 54 очка. «Ростов», который возглавляет главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин, оказался на четвертом месте с 53 очками.

Лучшим бомбардиром РПЛ стал бразильский нападающий «Зенита» Малком, у которого 23 забитых мяча. Вторым с 20 голами стал голландский полузащитник Квинси Промес из «Спартака», замкнул тройку российский нападающий ЦСКА Федор Чалов (19).

Александр Кислов