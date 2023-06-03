Рейс из Минвод в Пермь задержался из-за сбоя в работе системы самолета

Самолет авиакомпании «Азимут», выполнявший сегодня рейс по маршруту Минеральные Воды — Пермь, приземлился в аэропорту Большое Савино с опозданием из-за сбоя ТКАС (системы предупреждения столкновения самолетов в воздухе). Как сообщает телеграм-канал Aviaincident, в 02:25 по московскому времени экипаж судна доложил о неисправности системы, но позже принял решение следовать на аэродром назначения. Сигналы бедствия, срочности не объявлялись.

В итоге самолет прибыл в пермский аэропорт в 05:43 по местному времени вместо указанных в расписании 05:05. В обратном направлении судно также вылетело с задержкой — в 07:49 вместо 06:15.