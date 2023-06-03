На юге Петербурга произошло крупное ДТП с 16 пострадавшими

На Софийской улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга утром 3 июня произошло массовое ДТП с участием 13 машин. В результате аварии пострадали 16 человек, сообщила пресс-служба городского МЧС.

«На Софийской улице у дома № 52 произошло столкновение 13 автомобилей. После осмотра госпитализированы в медицинское учреждение 11 человек»,— говорится в сообщении.

Первоначально ведомство сообщало только о семи пострадавших и 12 столкнувшихся автомобилях. Последствия аварии ликвидировали 15 спасателей и три спецмашины.

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