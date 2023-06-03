Чехия потребует от РФ арендную плату за земли в Праге, Брно и Карловых Варах

Чешские власти будут требовать у России оплачивать аренду земельных участков, на которых расположены некоторые российские дипломатические учреждения и объекты в Праге, Брно и Карловых Варах. Об этом говорится в ответе МИД Чехии на запрос агентства ЧТК.

Речь идет о 59 земельных участках площадью 49 271 кв. м. Как утверждается, на них находятся объекты, которые не используются посольством РФ в дипломатических целях. Среди них — комплекс жилых домов на Швайгеровой улице в районе Прага-6, православный храм святой Людмилы на Сибирской площади, здания российских консульств в Брно и Карловых Варах (утратили консульский статус в мае 2022 года).

По мнению Праги, Москва использует эту землю не по назначению, а значит нет оснований предоставлять ее безвозмездно. Чехия в мае отменила девять постановлений 70-х и 80-х годов, которые давали СССР право на бесплатное пользование земельными участками в дипломатических целях.

Леонид Уварчев