Двери открываются

Конфедерация труда России (КТР) совместно с профсоюзом столичного метрополитена помогли вернуть работу 37 сотрудникам, уволенным из подземки с нарушением трудового законодательства. В профсоюзе полагают, что увольнения были политически мотивированы, но решения суда доказывают, «что в российской судебной системе еще не все потеряно». В Московском метрополитене “Ъ” заверили, что «статистика восстановлений не отличается от аналогичной статистики за любой другой период».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

31 мая Нагатинский суд постановил вернуть на работу специалиста отдела реставрации Московского метрополитена Максима Яковлева, уволенного работодателем весной 2021 года. Дело рассматривали повторно — после возвращения из Второго кассационного суда. Господин Яковлев может приступить к выполнению обязанностей с правом на получение компенсации. Это последний процесс в деле о ряде увольнений в столичной подземке, рассказал “Ъ” президент общероссийского объединения профсоюзов «Конфедерация труда России» (КТР), член президентского Совета по правам человека Борис Кравченко. Всего за два года, говорит он, удалось добиться восстановления на работе 37 человек.

Весной 2021 года профсоюз Московского метрополитена сообщил об увольнениях в подземке. Сотрудники жаловались, что их вызывают к начальству и вынуждают уйти «одним днем» по соглашению сторон. Тех, кто отказывался, увольняли с нарушением трудового законодательства — например, оформляя как прогульщиков. За две недели около 50 человек лишились работы, утверждает профсоюз. Часть уволенных были уверены, что реальная причина — в их политической позиции. Все они регистрировались на сайте в поддержку оппозиционера Алексея Навального, данные с которого позже утекли в сеть. «Все указывало на то, что были списки "сверху", от руководства метрополитена»,— объясняет глава территориального профсоюза работников ГУП «Московский метрополитен» Николай Гостев. Он рассказал, что «часть уволенных по политическим причинам — ветераны метрополитена, которых ну никак нельзя обвинить в нелояльности». «Люди, которые технически занимались этими увольнениями — начальники депо, кадровые службы,— не скрывали: увольнения связаны с тем, что работники оказались в неких неблагонадежных списках и группах»,— рассказал “Ъ” и Борис Кравченко. По его словам, часть увольнений прошла с «грубейшими нарушениями» трудового законодательства; в ряде случаев были сфальсифицированы подписи уволенных сотрудников и «некоторые иные документы».

КТР совместно с профсоюзом столичного метрополитена решили оказать индивидуальную юридическую поддержку уволенным. Господин Кравченко полагает, что их количество могло доходить до 200 человек, но судиться с метрополитеном решились лишь 42. Пятеро решили не обжаловать отказ в Мосгорсуде, однако оставшиеся 37 человек довели свои дела до конца. «Когда удовлетворили апелляции первых десяти уволенных, стало понятно, что мы сможем помочь и остальным,— сказал “Ъ” Николай Гостев.— И что компенсации, которые метро должно выплатить в связи с незаконным увольнением работников, будут исчисляться миллионами. Мы предложили метрополитену пойти на мировую и просто восстановить всех, кто к нам обратился, но в ответ получили лишь отписку».

Юрист КТР Дмитрий Якушев обращает внимание, что в районных московских судах и Мосгорсуде почти все дела отправляли в следующие инстанции, а в Подмосковье 16 исков были выиграны сразу. Выигрыш, по его мнению, является «прекрасным доказательством того, что в российской судебной системе еще не все потеряно». «Мы наблюдаем за судьбой восстановленных сотрудников. Пока повторных увольнений не было, и атмосфера на работе нормальная»,— отметил Борис Кравченко.

В пресс-службе метрополитена заметили, что «в 2021 году было уволено по причине нарушения трудового законодательства более 37 человек, статистика восстановлений не отличается от аналогичной статистики за любой другой период». Комментариев, касающихся состоявшихся судов, не последовало.

Полина Ячменникова